iciHaïti - Agriculture : Le secteur agricole ne décolle pas





L’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI), fait état pour l’exercice 2015-2016, d’une croissance de 3% du secteur agricole en Haïti. Toutefois, s’il est vrai que l’agriculture, sylviculture, élevage et pêche a bien augmenté de 3% passant de de 3,131 millions de gourdes en 2015 à 3,226 millions de gourdes en 2016, il faut garder en mémoire que le secteur agricole dans l’exercice précédent 2014-2015 avait enregistré une baisse de -5,4%.



Donc, malgré cette légère amélioration le secteur agricole accuse encore un déficit de croissance de 2,4%, ce qui implique pour l’exercice 2016-2017, d’enregistrer une croissance d’au moins 5.5% pour stabiliser la situation et davantage pour afficher une croissance positive réelle de ce secteur.



Le nouveau Gouvernement devra donc en priorité mettre en place des politiques publiques permettant l’augmentation de la production agricole en Haïti et penser beaucoup plus à la transformation, à l’agro-industrie générateurs d’emplois pour une meilleure croissance de l’économie du secteur agricole qui représente plus de 20% du PIB...



IH/ iciHaïti