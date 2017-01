iciHaïti - Sécurité : Guide sur la réduction des risques naturels en milieux urbains





Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), avec l'appui de la Délégation de l'union Européenne en Haïti et « DFID - UK Department for International Development » a publié dernièrement le « Guide méthodologique sur la réduction des risques naturels en milieux urbains en Haïti » un outil de référence dans les démarches nationales pour l'aménagement du territoire.



Ce guide a été officiellement adopté pour servir de standard national pour évaluer les aléas, recenser les enjeux, faire ressortir les zones à risques tout en proposant des règles de bon usage du sol et de mitigation des risques dans une perspective de développement durable.



Ce Guide est disponible en téléchargement (PDF) :



Version complète (104 Mo) sur : www.mpce.gouv.ht/sites/default/files/guide_complet_version_19_11_2015.pdf (104 mo)



En 10 parties sur : www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/guide-methodologique---reduction-des-risques-naturels-en-zone-ur/



IH/ iciHaïti