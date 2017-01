iciHaïti - Diplomatie : Le Qatar sollicite le soutien d’Haïti





Mercredi au Palais national, le Président de facto Jocelerme Privert, a reçu la visite de Richard Griffiths, représentant du Ministre Conseiller de l’Émir du Qatar le Dr. Hamad Bin Adulaziz Al-Kawari, pour présenter la candidature de ce dernier à la Direction Générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).



Richard Griffiths qui était accompagné d’Armand Anton, envoyé spécial d'Antigua et Barbuda auprès des Émirats Arabes Unis, a solliciter le soutien d’Haïti pour l’élection d’Al-Kawari.



Jocelerme Privert a écouté avec intérêt la demande du Qatar et souligné diplomatiquement qu'il reviendra au nouveau Gouvernement après le 7 février de décider du choix d'Haïti pour ces élections, qui auront lieu à la fin de l’année 2017.



IH/ iciHaïti