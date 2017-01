iciHaïti - Petit-Goâve : L’hôpital Notre-Dame améliore ses services





Le Dr. Martial Bénêche, Directeur médical de l'hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve, en poste depuis octobre 2016 http://www.icihaiti.com/article-18800-icihaiti-petit-goave-nouveau-directeur-medical-a-l-hopital-notre-dame.html a annoncé l’augmentation graduelle de la capacité d'accueil, de nouveaux équipements et services. Ainsi,le service de pédiatrie et l'unité de stabilisation nutritionnelle pour les enfants est transférés dans un bâtiment flambant neuf ; le service dermatologique fonctionnera à partir de lundi prochain avec le Dr. Guirand ; la chirurgie est dotée d'une machine anesthésie et d'autres matériels nécessaires pour permettre aux médecins d’effectuer plus d'opérations. D’autres salles sont en cours d’aménagement pour loger d’autres services.



Après de nombreux dysfonctionnements depuis 2012... http://www.haitilibre.com/article-12951-haiti-sante-dysfonctionnements-a-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html l’hôpital Notre-Dame est en pleine extension et Martial Bénêche met tout en œuvre pour fournir en permanence des soins de santé de qualité à la population de Petit-Goâve.



IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)