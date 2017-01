iciHaïti - Politique : Privert rencontre des anciens collaborateurs et copains au Palais...





Mercredi au Palais National, le Président de facto Jocelerme Privert, a rencontré un groupe de fonctionnaires de différentes institutions publiques avec qui il a collaboré pendant de nombreuses années durant sa carrière.



Cette rencontre de souvenirs, s'inscrit dans le cadre de toute une série de rencontres effectué par le Chef de l'État à l'occasion des fêtes de fin d'années et du nouvel an. Privert, en deuxième fin de « mandat » (son seul et véritable mandat légal de 120 jours, ayant pris fin le 14 juin dernier http://www.haitilibre.com/article-17738-haiti-flash-la-fin-du-mandat-de-privert-constatee.html ) estime qu'il était nécessaire de reprendre contact avec ses anciens collaborateurs de longues dates avec lesquels il a de bons souvenirs...



IH/ iciHaïti