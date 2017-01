iciHaïti - 12 janvier 2010 : Les Nations Unies rendent hommages aux victimes





Jeudi, les Nations Unies en Haïti ont rendu hommage à la mémoire de tous les haïtiens, femmes, hommes et enfants, ainsi que celle des collègues des Nations Unies, personnels nationaux, internationaux et volontaires qui ont perdu leur vie lors du séisme de 2010 qui a fait plus de 200,000 morts, un million de déplacés et des dégâts et destructions matériels considérables.



Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de l'ONU à Port-au-Prince, Sandra Honoré, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et Cheffe civile de la Minustah, a renouvelé ses condoléances aux familles des disparus et exprimé sa sympathie envers tous ceux dont la vie continue d'être affectée par ce drame « Nous ne pouvons oublier cet évènement tragique dont la brutalité nous a tous marqués. Nous ne pouvons oublier ceux qui nous ont quittés, et c'est pour cela que nous nous recueillons aujourd'hui afin de nous souvenir de chacun d'entre eux, des joies qu'ils nous ont données et des peines que nous avons partagées, de leur amour pour Haïti. »



Sandra Honoré a également tenu à souligner le courage des survivants dont « la détermination et le dévouement ont permis à Haïti de se relever et d'aller de l'avant ». Tout en saluant les efforts visant à renforcer la politique de prévention et de gestion des risques ainsi que l'ajustement et la mise en œuvre des normes de construction, la Représentante du Secrétaire général a aussi rendu hommage aux victimes du récent ouragan Matthew qui a frappé Haïti en octobre dernier http://www.icihaiti.com/article-18818-icihaiti-matthew-le-gouvernement-deploie-son-corps-de-genie-militaire.html



IH/ iciHaïti