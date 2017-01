iciHaïti - Social : Cérémonie d’hommage au cimetière de Port-au-Prince





Jeudi au cimetière de Port-au-Prince, la Mairesse adjointe de la capitale, Kettyna Bellabe au nom de l’Administration Communale a déposé une gerbe de fleurs au mémorial dédié aux victimes du séisme du 12 janvier 2010.



Lors d’une cérémonie empreinte d’émotion, sous les regards affligés de nombreux parents et amis des victimes, Kettyna Bellabe s’est recueillie devant le mémorial en signe de respect aux nombreuses victimes du séisme inhumées au cimetière de Port-au-Prince.



Dans ses propos de circonstance, le Père François Jules Pierre, présent sur les lieux, a invité tout un chacun, en ce moment de tristesse et de douleur, à avoir une pensée spéciale pour les disparus.



IH/ iciHaïti