iciHaïti - Social : Un autobus chargé d'haïtiens illégaux arrêté en RD





Des membres du Corps spécialisé de la sécurité frontalière terrestre (CESFRONT) et de la migration dominicaine, ont arrêté un autobus de la compagnie « expreso liniero » qui transportait des haïtiens qui essayaient de voyager avec de faux documents en République Dominicaine. Le conducteur de l’autobus, un dominicain a été arrêté.



Depuis le début de l’année, plus de 2,000 haïtiens ont été arrêtés et rapatriés en Haïti, après avoir tenté d’entrer sur le territoire dominicain munis de faux documents achetés auprès de bandes organisées d'escrocs et de faussaires, tant en République Dominicaine qu’en Haïti, une activité très lucrative en pleine expansion dont sont victimes de nombreux compatriotes souvent trop naïf...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19739-haiti-flash-la-rd-refoule-chaque-jour-dans-le-nord-pres-de-1-500-haitiens-illegaux.html



SL/ iciHaïti