iciHaïti - Sécurité : Remise de matériels aux comités communaux de la Protection Civile





Vendredi au Karibe Convention Center, Anick François Joseph, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, a clôturé l’atelier de réorientation et de renforcement des capacités des comités communaux de Protection Civile (CCPC) et invité tous les citoyens à la formation et à une vigilance de tous les instants dans les comportements individuels et institutionnels dans le cadre de la prévention et la gestion des risques.



Au cours de cet atelier, le Ministre Joseph a signé des contrats avec des représentants de firmes haïtiennes de formation en faveur des comités communaux de Protection Civile et a procédé à la distribution de 60 motocyclettes à des Maires et à des membres de CCPC de l’Ouest, du Sud et des Nippes, afin de renforcer le potentiel de ces structures locales de la Protection Civile.



Par ailleurs, Jean Marie Altéma, le Directeur Général du Conseil National des Télécommunication (CONATEL) a remis à la Direction de la Protection Civile, un lot d’équipements de communication, don de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), pour renforcer le Système National de Communications d’Urgence (SNCU) http://www.haitilibre.com/article-19146-haiti-technologie-don-d-equipements-de-communications-d-urgence.html . Il s’est dit préoccupé par la communication d’urgence en Haïti et promit de continuer à accompagner le Système National de Gestion des Risques pour de meilleurs résultats dans la gestion des opérations



Pour sa part, Jude Saint-Natus, le Directeur Général du Ministère de l’intérieur, après avoir remercié le CONATEL pour ces équipements, s’est interrogé sur ce que nous, Haïtiens, faisons de notre territoire, face à la problématique des risques et des désastres. Il en a profité pour appeler les haïtiens à la réconciliation avec leur environnement, à la responsabilité citoyenne, à la permanence de la mobilisation pour la sensibilisation avec des jeunes volontaires pour une gestion équilibrée du territoire national face aux aléas naturels majeurs.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19146-haiti-technologie-don-d-equipements-de-communications-d-urgence.html



IH/ S/ iciHaïti