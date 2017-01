iciHaïti - Technologie : Formation de techniciens en génie biomédical





L’Agence américaine pour le développement international (USAID), annonce un nouveau partenariat pour un Projet de réparation et d’entretien des équipements biomédicaux en Haïti.



Dans le cadre du Projet REPARE (Reparation Pou Amelyore Ekipman Medikal), sera lancé mardi 17 janvier à l’Ambassade des États-Unis à Tabarre, un programme de certification pour les techniciens haïtiens.



À cette occasion aura lieu une cérémonie de signature d’un partenariat entre l’USAID, La Fondation Kellogg W.K., la Fondation General Electric (GE) et la Fondation Saint-Boniface Haïti, pour former des techniciens haïtiens en génie biomédical afin de réparer et entretenir des équipements médicaux.



IH/ iciHaïti