iciHaïti - Social : La communauté de Los Palis découvre l'eau potable





Un projet d'adduction d'eau potable en partie financé par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) permet désormais d'acheminer une eau potable sûre à la population de Los Palis (commune de Hinche), situé dans le département du Centre.



Constitué majoritairement de montagnes sèches, Los Palis est situé à 15 minutes environs du centre-ville de Hinche. La vie des habitants de ce quartier n'a jamais été facile. Ils ont régulièrement été confrontés à un manque de services de base tels que l'accès à l'électricité, à la santé, aux routes et surtout à l'eau potable.



Les riverains de Los Palis étaient contraints à de véritables périples pour collecter de l'eau pour leurs familles. Les femmes et enfants étaient soumis à une corvée quotidienne consistant à parcourir des kilomètres à pied pour ramener de l'eau potable à la maison et éviter que les membres de leurs familles ne soient exposés aux maladies liées à une eau de mauvaise qualité.



En période pluvieuse, la population de Los Palis puise l'eau dans des sources de fortunes momentanément surgies ou encore dans des mares remplies des débordements des cours d'eau voisins. L'eau n'y est pas de bonne qualité d'où de fréquents cas de maladies telles que la typhoïde, la diarrhée, la dysenterie, la cholérine, le choléra ou des infections vaginales et autres liées à la qualité de l'eau.



Pour mettre fin à la souffrance des riverains de Los Palis, la Minustah a financé la troisième phase d'un projet d'abduction d'eau permettant de desservir plus de 18.000 personnes dont plus de 53% de femmes. Ce système d'abduction a reçu une aide de 95.671 dollars à travers le programme de projets à effet rapide, permettant à la Minustah d'apporter un appui aux autorités haïtiennes pour l'amélioration des infrastructures publiques et des conditions de vie des populations.



