iciHaïti - Politique : L’État haïtien reconnait officiellement 2 nouvelles ONG





Vendredi, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, en présence de la Directrice Générale du Ministère, de son Directeur de cabinet et du représentant de l'Agence Espagnole pour le Développement (AECID), a procédé à la remise des communiqués conjoints, à deux nouvelles Organisations Non Gouvernementales (ONG) d’aide au développement évoluant en Haïti : « Réseau du Coeur » et « Ministère des Sports de Vapor ».



Rappelons que le communiqué conjoint, co-signé par les ministres de la Planification et des Affaires étrangères, est l’acte officiel par lequel l’État haïtien reconnait l’existence d’une ONG sur son territoire.



Dans son discours de circonstance, le Ministre Fleurant a rappelé à ces deux institutions qu’elles doivent travailler en collaboration avec les autorités, car leurs actions visent à compléter celles du gouvernement dans les zones ciblées.



Il a également attiré l’attention de ces ONG sur l’obligation qui leur est faite de soumettre à la fin de chaque année fiscale les rapports de leurs activités à la Direction de Coordination des Activités des ONG (DCA-ONG). Il a aussi profité pour remercier l’AECID pour son support à la DCA-ONG dans le cadre de l'encadrement des ONG sur tout le territoire national.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-18384-icihaiti-humanitaire-56-des-ong-legales-en-haiti-seraient-haitiennes.html



HL/ HaïtiLibre