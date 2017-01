iciHaïti - Affaires : Conciliation et d'Arbitrage pour les investisseurs





La Chambre de Commerce et d’Industrie d'Haïti (CCIH), la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d'Haïti (CCAH) affiliée à la CCIH, et le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) ont signé un protocole d’accord de partenariat dans le cadre d’un plan de renforcement et de leur désir d’offrir aux investisseurs Haïtiens et étrangers les solutions efficaces de résolution de conflits commerciaux, que sont la Médiation et l’Arbitrage.



Les Signataires de ce protocole étaient Mme Carline Joseph, présidente de la CCIH, Wilhelm Lemke Président de la CCAH et Mme Norma Powell Directrice Générale du CFI.



« Le protocole, c’est pour arriver à une clause d’arbitrage pour tous les contrats, accords et agréments. Il permet aux différends qui surgissent dans toute relation d’être réglés beaucoup plus rapidement soit dans les 6 mois au maximum, où le coût est connu d’avance par les parties » a fait savoir Wilhelm Lemke, précisant que la décision, une fois prise, protège la relation.



Ainsi tout entrepreneur pourra contacter sa Chambre de commerce à travers les 10 départements du pays pour être conseillé ou pour expliquer ce qu’il aimerait régler.



