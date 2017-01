iciHaïti - Sécurité : 8 départements menacés par des séismes





Vendredi, dans le cadre d’une journée de sensibilisation autour du thème « les désastres naturels en Haïti. 7 ans plus tard », le géologue, Claude Prépetit, Directeur Général du Bureau des Mines et de l’Énergie (BME) a rappelé que 8 départements en Haïti étaient sous la menace d’un séisme en raison de plusieurs faille qui traverse Haïti (Grande Anse, Nippes, Sud, Sud-Est, Ouest, Nord, Nord-Est et Nord-Ouest.



Prépetit a insisté sur l’autorité et la fermeté indispensable des mairies dans l’attribution des permis de construction, tout en s’interrogeant sur l’existence de sanctions et leurs applications en cas de non respect des normes de construction anti sismique, prévu dans le Guide de Construction post-séisme 2010, du Gouvernement.



TB/ iciHaïti