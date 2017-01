iciHaïti - Gold Cup 2017 : Quel adversaire Centro-Américain pour nos Grenadiers ?





Parce que le dernier adversaire des Grenadiers en match de barrage de la Gold Cup 2017 http://www.haitilibre.com/article-19751-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-remportent-la-victoire-contre-les-socca-warriors-[4-3].html sera l'équipe classée 5e de la Copa Centro Americana, Haïti montre un grand intérêt à cette compétition qui se joue actuellement au Panama.



C’est le 22 janvier de cette compétition que seront annoncés les quatre premiers du classement, qualifié directement pour la prochaine Gold Cup aux Etats-Unis (7 au 26 juillet) alors que le 5e pays défiera en matches aller et retour le 5e de la CFU, la sélection Nationale d’Haïti.



Les dates de confrontation entre les Grenadiers et la 5e sélection de la UNCAF seront précisées prochainement.



Copa Centro Americana :



Première journée 13 janvier 2017

Honduras - Nicaragua (2-1)

Costa Rica - Salvador (0-0)

Panama - Belize (0-0)



Deuxième journée 15 janvier 2017 :

Costa Rica vs Belize 3-0

Honduras vs Salvador 2-1

Panama vs Nicaragua 2-1



Classement :

1- Honduras 6 pts

2-Costa Rica 4 pts

3-Panama 4 pts

4-Salvador 1 pt

5-Belize 1pt

6-Nicaragua 0 pt.



Troisième journée mardi 17 Janvier :

Salvador vs Belize

Costa Rica vs Nicaragua

Panama vs Honduras



