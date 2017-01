iciHaïti - Politique : Le Togo veut s’inspirer d’Haïti





Lundi, l’ancien Premier Ministre, Laurent Lamothe a été reçu par le Chef de l’État Togolais Faure Gnassingbé. Les deux hommes ont discuté notamment des mécanismes d’autofinancement et des projets de développement au Togo.



Laurent Lamothe a expliqué à son interlocuteur, le modèle d’autofinancement mis en place par l’État haïtien qui a permis la scolarisation de millions d’enfants et d’assister des étudiants universitaires dans des quartiers défavorisés. Un modèle qui réduit le niveau de pauvreté de 31 à 24%.



Selon Laurent Lamothe « il s’agit d’un modèle à répliquer, non seulement en Afrique mais dans tous les pays émergents à travers le monde. »



Un exemple dont le Togo compte bien s’inspirer, pour mobiliser des ressources financière internes en vue de financer les priorités du Gouvernement au bénéfice des Togolais et réduire sa dépendance de l’aide internationale.



