iciHaïti - Politique : Le Consulat d’Haïti du Suriname en pèlerinage





Dimanche Alex Jospitre, le Chef de Mission du Consulat Général de la République d'Haïti au Suriname et le Vice Consul Rosario Alexandre, accompagné du personnel de la Mission, ont visité plusieurs Églises de la communauté haïtienne pour renouveler leurs vœux les meilleurs aux leaders, Pasteurs et des familles haïtiennes du Suriname.



Dans ses propos de circonstance le Consul Jospitre n’a pas cessé de prêcher pour l’unité et la Paix entre tous les haïtiens, une conditions incontournable pour un développement durable. Ce fut aussi l’opportunité pour le Consul de requérir une prière spéciale pour les familles, amis et parents des disparus lors de la tragédie du 12 Janvier 2010.



Le Chef de Mission a également mis l’accent sur les accompagnements et supports que le Consulat continuera à offrir à nos frères et sœurs au cours de l’année 2017 « Le Consulat Général de la République d'Haïti au Suriname encore une fois présente ses sincères et vifs remerciements à toutes les autorités religieuses haïtiennes et membres d'Église pour leur accueil chaleureux [...]



Que Dieu bénisse la communauté haïtienne du Suriname ;

Que Dieu bénisse notre cher et beau pays Haïti. »



IH/ iciHaïti