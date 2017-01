iciHaïti - Social : Un groupe d'haïtiens bloque le pont frontalier à Ounaminthe





Mardi après-midi, un groupe d'haïtiens a bloqué le pont binational, reliant Ouanaminthe à Dajabon en territoire Dominicain. Les haïtiens exigeaient que les autorités dominicaines permettent l'accès à leur territoire à une mère et ses trois enfants qui revenaient d’Haïti après avoir passé les vacances avec leur famille, car ils détenaient selon-eux des certificats de naissance dominicains...



Des dizaines de personnes à pied, particulier et commerçants et les véhicules sont rester bloquer en files dans l’impossibilité de franchir le pont sur lequel les manifestants avaient érigé des barricades avec divers objets « Jusqu'à ce que les dominicains laisse passer cette femme avec ses enfants qui sont Dominicains, personne ne franchira le pont » a déclaré un manifestant haïtien très motivé...



Durant ce temps l'armée dominicaine et d'autres agents du contrôle aux frontières (CESFRONT) ont intensifié leur surveillance autour de la traversée de la frontière de Dajabon pour éviter tout incident.



Selon nos informations, tard dans l'après-midi aucune autorité haïtienne n'étaient intervenue ou était présente sur les lieux de l’incident et le pont était toujours bloqué...



PI/ HaïtiLibre