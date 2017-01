iciHaïti - RD : Les 20 haïtiens arrêtés, ont été libérés et reconduit à la frontière





Les 20 haïtiens venus effectuer des transactions au marché frontalier d’Elias Piña, limitrophe de la commune de Belladère, qui avaient été arrêtés lundi par des agents de la migration dominicaine sans raison officielle http://www.icihaiti.com/article-19823-icihaiti-rd-20-haitiens-arretes-pour-des-raisons-inconnues.html ont finalement été relâchés dans la matinée de mardi et reconduit à la frontière d’Elias Piña suite après le contrôle de leur identité.



Les victimes de cette arrestation disent ne pas comprendre que les dominicains les ont accusé d’être des migrants clandestins qui coulaient profiter du jour de marché, pour entrer illégalement sur le territoire dominicain, alors qu’ils sont des habitués du marché binational. Il se disent indigné du traitement reçu et d’avoir passé la nuit sans avoir reçu à manger.



Cette erreur des dominicains, intervient dans une situation de grande pression de migrants haïtiens illégaux à la frontière. Rappelons qu’à Dajabon, au cours du week-end dernier les agents du Corps spécialisé de la Sécurité Frontalière Terrestre (CESFRONT) ont arrêté et retourné en Haïti, plus de 700 haïtiens sans papiers qui tentaient d'entrer illégalement sur le territoire dominicain.



Les personnes arrêtées (hommes, femmes et enfants) ont reçu de la nourriture, de l'eau et du lait avant d’être conduit au ministère de l'Immigration qui s’est chargé du rapatriement en Haïti.



Durant les opérations du weekend, plusieurs sacs d'ail, oignons, soupes, bière, rhum et d'autres marchandises de contrebande en provenance d'Haïti, ont été saisis sur le territoire dominicain.



SL/ iciHaïti