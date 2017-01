iciHaïti - Championnat CONCACAF 2017 : Pré-liste des Grenadiers dévoilée





L’équipe Technique de la Sélection nationale en stage au Centre FIFA Goal de la Croix des Bouquets, sous la direction de Wilfrid Montillas, en vue du championnat U-20 CONCACAF 2017, qui se déroulera au Costa Rica du 17 février au 5 mars prochains, a envoyé mercredi soir à la CONCACAF, la liste élargie de 34 joueurs, à partir de laquelle sera sélectionné le groupe final de 20 Grenadiers défendront les couleurs de notre bicolore au Costa Rica, lors du championnat qualificatif pour la Coupe de Monde FIFA Korea 2017, dont la phase finale se disputera du 20 mai au 17 juin.







Rappelons qu’Haïti fait partie du groupe B avec St Kitts and Nevis, Panama et les États-Unis. Nos Grenadiers U-20 débuteront le championnat CONCACAF le 18 février prochain au « Stadio Ricardo Saprissa Ayama » contre St Kitts & Nevis avant de jouer contre les américains le 21 et les panaméens le 24 février dans les matches de poule.



À l'issue de ce championnat, les 4 meilleures sélections représenteront la zone à cette coupe du monde en Corée du Sud.



BF/ iciHaïti