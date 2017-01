iciHaïti - Justice : Me Danton Léger appui le Maire de PAP





Suite aux multiples interdictions décrétées le 12 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19788-haiti-avis-pluie-d-interdictions-sur-l-aire-du-champs-de-mars.html par la Mairie de Port-au-Prince, dans le but de redonner à l'aire du Champs-de-mars sa vocation première, à savoir un lieu touristique, récréatif et hautement symbolique de notre histoire, Me Jean Danton Léger, le Commissaire du Gouvernement, en réponse à une demande d’appui du Maire de Port-au-Prince Ralph Youri Chevry, lui confirme en date du 17 janvier, son total soutien visant à la revitalisation de l'aire du Champ-de-mars.



« Le Parquet de Port-au-Prince a reçu votre Correspondance en date du 17 janvier 2017 selon laquelle vous sollicitez l'appui du Commissaire du Gouvernement.



En effet, le Décret du 12 octobre 2005 sur l'environnement dispose des provisions légales contre tous ceux qui contribuent à la dégradation de l'environnement. En ce sens, le Parquet que je dirige soutient sans réserve votre démarche et se met à votre disposition pour l'application de la loi.



Recevez, monsieur le Maire mes salutations distinguées.



Jean Danton Léger, Mag.

Commissaire du Gouvernement »



