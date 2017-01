iciHaïti - Formation : Remise de certificats en urbanisme





Ce vendredi 20 janvier à l'hôtel Marriott, en présence notamment des ministres Aviole Fleurant (Planification) et Dieuseul Simon Desras (Environnement) ainsi que de l'Ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert, aura lieu la clôture et la remise de certificats de la formation continue en gestion d’urbaine, pilotée par le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) en partenariat avec l'Association française AGIRabcd et l'Union Européenne.



Cette formation destinée à renforcer les capacités de production de documents d'urbanisme et de gestion urbaine des professionnels du secteur public haïtien, mise en œuvre sur 10 sessions de 5 jours depuis octobre 2015, s'inscrit dans le cadre du Programme d'Appui Inter-institutionnel aux Fonctions Urbaines partie intégrante du Programme d'Appui à la Reconstruction et à l'Aménagement de Quartiers (PARAQ) de l'Union Européenne.



Au programme de cette séance de clôture :



Présentation et restitution des apports de cette formation ;



Présentations synthétiques par les participants de leurs travaux produits durant le programme ;



Table ronde entre divers acteurs du secteur sur les enjeux de la formation dans le domaine de l'urbanisme en Haïti ainsi que Perspectives de pérennisation de ce type d'action de formation ;



Remise des certificats aux participants par l’Ambassadeur de l’Union Européenne (à midi).



IH/ iciHaïti