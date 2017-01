iciHaïti - FLASH invitation : Salon des élections 2017





La Direction Exécutive du Conseil Electoral Provisoire (CEP) invite la population en général, les partis et groupements politiques, au Salon des Élections 2017, organisé par le CEP de concert avec la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES), au Ritz Kinam 2, sis à la rue Panaméricaine, du Dimanche 22 au mardi 24 janvier 2017 La cérémonie d’ouverture du Salon aura lieu dimanche 22 janvier, à 10h00 a.m.



Le CEP précise qu'au cours de ces trois journées, il y aura des simulations de vote, des débats interactifs, des diffusions de spots, des projections de documentaires et des séquences de questions-réponses.



Ces activités visent à mobiliser et sensibiliser l'électorat autour des élections locales et sénatoriales complémentaires qui se tiendront le 29 Janvier prochain.



La Direction Exécutive compte sur la participation de tous en vue de la pleine réussite de cet événement dans le cadre de l'aboutissement positif du processus électoral.



IH/ iciHaïti