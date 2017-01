iciHaïti - Sunrise Airways : Mise en service d'un Airbus A320





Philippe Bayard, Président de la compagnie haïtienne Sunrise Airways a annoncé dans un communiqué la mise en service d’un nouvel avion Airbus A320 de 180 places sur les liaisons aériennes entre Haïti, Cuba et la République Dominicaine en partenariat avec la Dominican Wings.



« La capacité additionnelle et le confort de l'A320 élèvent notre service vers Cuba à un niveau inégalé sur le marché. Parallèlement, nous nous positionnons solidement pour une expansion robuste dans toute la Caraïbe [...] Cela représente un bond en avant important pour notre entreprise et pour notre précieuse clientèle »



Rappelons qu’auparavant, la flotte de Sunrise Airways était composée seulement d’avions ATR 42-320 et Jetstream 32 EP.



En savoir plus sur Sunrise Airways :

Sunrise Airways (IATA: S6, ICAO: KSZ) est une compagnie aérienne commerciale haïtienne progressive, moderne lancé en Décembre 2012 qui élève le voyage aérien dans les Caraïbes de l'Ouest vers de nouveaux sommets d'excellence. Sunrise Airways possède et exploite une flotte composée d'appareils Jetstream 32 EP offrant le confort de sièges en cuir et beaucoup d'espace bagage dans la cabine pour une capacité maximale de 19 passagers. Basée à Port-au-Prince avec une installation de maintenance dédié à Santiago, République Dominicaine, Sunrise Airways est détenue par l'homme d'affaire reconnu haïtien et philanthrope, Philippe Bayard. Les membres de l'équipe dirigeante ont en moyenne plus de 15 ans d'expérience en aviation avec des marques de l'industrie bien connus commeAerocaribbean, Air Jamaica, BAE Systems, Condor Airlines, Jamaica Air Shuttle, et LAN Airlines.



TB/ iciHaïti