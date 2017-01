iciHaïti - Vaudou : «Awoyo», un spectacle de mémoire





L’artiste haïtien Erol Josué, Hougan et Directeur Général du Bureau National d’Ethnologie (BNE), a participé avec une délégation haïtienne aux « Rencontres d’Ici et d’Ailleurs » à l’occasion de la fête Nationale du Vaudou au Bénin http://www.haitilibre.com/article-19820-haiti-tourisme-erol-josue-a-la-celebration-de-la-fete-nationale-du-vodou-au-benin.html



Cette rencontre s’est clôturée par un étonnant spectacle « Awoyo», créé par Erol Josué et Linda François avec l’apport des musiciens et danseurs du ballet de Towara. En homme de mémoire, Erol Josué a pris soin de faire côtoyer, voire de mélanger, sonorités haïtiennes et rythmes africains des enchainements très efficaces et appréciés par le public venu en grand nombre à l’Institut Français de Cotonou (Bénin). Un spectacle où le vaudou a mis en scène l’héritage historique d’Haïti et de l’Afrique, oscillant selon sa résonance panafricaine entre : histoire, mémoire, patrimoine, culture et etho-scénologie.



