iciHaïti - Environnement : L'EDH s'intéresse enfin aux énergies renouvelables





Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD-Haïti) appuie le renforcement des capacités des techniciens et spécialistes de l'Électricité d’Haïti (EDH), en collaboration avec le Bureau des Mines et de l’Energie (BME) et la cellule énergie du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPC) pour une meilleure maîtrise des bonnes pratiques associées aux développements des énergies renouvelables.



Lors de différentes sessions de formations liées aux énergies renouvelables, le Gouvernement haïtien et le PNUD travaillent main dans la main en vue de l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable #7 (ODD 7) qui vise à garantir l’accès de tous à des énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable.



Rappelons que la Cellule Énergies Renouvelables (CER) de l’EDH, soutenu par le PNUD et lancée fin décembre 2016 a pour mission de promouvoir la production d’électricité d’origine renouvelable et économiquement viable en Haïti (énergie hydroélectrique solaire et éolienne). Dans ce cadre le PNUD a déjà procédé à l’identification de 6 sites potentiels d’hydroélectricité, qui ont été dotés d’équipements hydro-météorologiques pour collecter des données fiables en vue d’une éventuelle exploitation.



Notez qu’Haïti importe actuellement 80% de ses ressources primaires (produits pétroliers) pour produire son électricité.



IH/ iciHaïti