iciHaïti - Humanitaire : «Food for the Poor» rend des comptes





Depuis le passage, de l’ouragan Matthew jusqu’à aujourd’hui, « Food for the Poor » n’a cessé de travailler. Grâce aux dons, au mois de décembre seulement, l’organisation a reçu 191 containers de nourriture, de vêtements, de semences et de matériaux de construction qui ont été distribués à travers le pays.



Grâce à la Fondation Sogebank et à E-Power, qui ont contribué respectivement à hauteur de 150,000 dollars et 60,000 dollars « Food for the Poor » a pu, dans des conditions souvent difficiles, réparer les toitures de bâtiments scolaires et d’églises endommagées par le passage de Matthew



Du 4 octobre à nos jours, 10 chantiers ont été terminés et ont permis à 6 écoles et à 4 églises d’être remises en service.



« Food for the Poor » explique que ces travaux ont coûté 146,786.59 répartis comme suit :



La Cathédrale Notre Dame de l'Assomption aux Cayes 16,342.00 $ ;

L’École Normale des Sœurs de la Charité de St. Louis aux Cayes 10,459.00 $ ;

L’École Normale des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception à Charpentier 7,590.60 $ ;

L’École Notre Dame de Lourdes aux Coteaux: 24,757.00 $ ;

L’École Nationale de Duchity: 20,508.00 $ ;

L’École Professionnelle de Jérémie: 21,067.00 $ ;

L’Église Saint Pierre de Prévilé à Jérémie: 3,970.00 $ ;

L’Église Immaculée Conception aux Anglais 17,138.99 $ ;

L’École Normale Notre Dame de Lourdes à Marfranc 9,198.00 $ ;

L’Église Saint François Xavier à Moron 15,756.00 $.



Deux autres chantiers sont en cours. L’ONG pour un montant de 44,554 $ qui devraient être terminés d’ici environs 2 semaines, Il s’agit de :



L’École des prêtres aux Anglais 19,797.00 $ ;

L’École Saint Charles à Moron 24,757.00 $.



Des 210,000 dollars levés initialement, 191,340.59 dollars ont été engagés. Les 18,659.41 dollars restants seront alloués à la réparation de bâtiments scolaires que nos ingénieurs sont en train d’évaluer.



IH/ iciHaïti