iciHaïti - Arts : Qui est Fritz Racine ?

Qui est Fritz Racine ?





Fritz Racine est un collectionneur d'art haïtien depuis l'ouverture du Centre d'art en Haïti au milieu des années 1940. Il a été professeur de céramique pour plusieurs peintres haïtiens éminents, dont l'iconique Jean-Claude Garoute (Tiga).



Fritz Racine et son épouse, Gladys Coby-Racine sont tous deux des spécialistes reconnus de l'art haïtien. Ils ont contribué de façon significative à l'augmentation de la popularité, de l'appréciation et de la collecte de l'art haïtien à travers les États-Unis. Ils possédaient et exploitaient une galerie d'art au centre-ville de Washington DC et ont conçu et publié le « Haitian Art Newsletter » pendant plusieurs d'années.



Ensemble, ils ont parcouru des milliers de kilomètres organisant des expositions, donnant des conférences dans des universités et faisant la promotion de l'art haïtien dans la région métropolitaine de Washington, et divers États, y compris la Virginie, le Maryland, New York, Pennsylvanie, Connecticut, New Jersey et la Floride. Depuis plus de 40 ans, leurs efforts en faveur de l'art haïtien, de l'artisanat et de l'histoire ont contribué à placer Haïti sur la carte culturelle du monde et à avoir un impact favorable sur le marché haïtien de l'art.



Ces activités ont été suivies par de nombreuses personnalités haïtiennes et étrangères, dont des anciens Chefs d'État, des ambassadeurs, des membres du Congrès, des ministres, des avocats, des médecins, des auteurs, des dramaturges et des acteurs.



M. Racine est actuellement Président du chapitre métropolitain de Washington de la « Haitian Art Society », une organisation nationale de collectionneurs, chercheurs et marchands, dont la mission est de renouveler l'intérêt et l'appréciation de l'art haïtien. Il est diplômé de la « Alfred University » dans l'État de New York, où il a obtenu un B.A. en arts libéraux et détient également un diplôme en droit de l'Université d'Etat d'Haïti. En Haïti, M. Racine a été employé par l'ambassade des États-Unis pendant onze ans comme conseiller économique et juridique. Il a déménagé avec sa famille à Washington en 1967, où il a travaillé à la Section de langue française de la « U.S. Information Agency » (Département d'État). Il a pris sa retraite en 1994, après 34 années de service avec distinction et plusieurs honneurs et récompenses.



Vous pouvez voir certaines de ses collections à l'Ambassade d'Haïti à Washington, DC.



