iciHaïti - Politique : Privert au Ve sommet du CELAC

La République Dominicaine attend une forte participation de Chefs d'État et de gouvernement lors du Ve Sommet de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), qui se tiendra les 24 et 25 janvier à Bavaro (Est de Santo-Domingo).



Mardi le Président dominicain Danilo Medina, ouvrira le sommet devant un total de 13 Chefs d’État : le Président Raul Castro (Cuba), qui se rendra pour la première fois en République Dominicaine, assistera au Sommet en compagnie des Présidents : Enrique Peña Nieto (Mexique); Nicolas Maduro (Venezuela) ; Juan Manuel Santos (Colombie) ; Evo Morales (Bolivie) ; Michelle Bachelet (Chili) ; Rafael Correa (Equateur) ; Daniel Ortega (Nicaragua) ; Salvador Sanchez Ceren (El salvador) ; Juan Carlos Varela (Panama) ; Jocelerme Privert (Haïti) ; Charles A. Savarin (La Dominique) ; David Granger (Guyane) a annoncé Miguel Vargas le Ministre des Affaires Étrangères dominicaine.



Les Premiers Ministres de la Jamaïque et Antigua-et-Barbuda et les Vice-présidents de l'Uruguay, du Costa Rica et du Honduras, seront également présent. Les représentants de 9 mécanismes d'intégration régionale et 4 partenaires extra-régionaux sont également attendus à ce Ve Sommet, ainsi que des délégations du Pérou, des Bahamas, du Brésil et de Sainte-Lucie, qui seront représentés par des sous-ministres.



Le Chancelier dominicain se dit optimiste quant aux résultats de ce Sommet dont le programme comprend des sujets d'intérêt pour la région tels : le territoire de Guantanamo à Cuba, le besoin de mettre fin au blocus américain contre Cuba, les langues autochtones, les systèmes de santé durables etc... La réunion présidentielle se terminera par la Déclaration de Punta Cana et 20 accords spéciaux sur les questions communes relatives entre autres à la sécurité alimentaire, la migration et le développement, la drogue, le désarmement nucléaire, le financement du développement...



