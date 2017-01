iciHaïti - AVIS : La 11ème Édition du Festival de Jazz 2017 change de date





En raison du calendrier électoral, la 11ème Édition du Festival international de Jazz de Port-au-Prince « PAPJAZZ 2017 » se tiendra exceptionnellement en mars prochain, du samedi 4 au samedi 11, dans la capitale et ses environs. Cette exception donnera également l’opportunité aux organisateurs de célébrer la Journée Internationale de la femme, en mettant les femmes à l’honneur le 8 mars, sur toutes les scènes du Festival.



Pour sa 11e édition, PAPJAZZ recevra des artistes d'Allemagne, de Belgique, du Canada, du Chili, de Cuba, d'Espagne, de France, du Mexique, du Panama, de Suisse, des Etats-Unis et bien sûr des artistes haïtiens locaux et de la diaspora, qui présenteront du jazz, du créole jazz mais aussi un échantillon de la musique d’Haïti dans toute sa diversité.



IH/ iciHaïti