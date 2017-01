iciHaïti - Cinéma : Raoul Peck en sélection pour un Oscars





Le cinéaste haïtien Raoul Peck est en sélection pour un Oscars dans la catégorie du meilleur documentaire pour « I'm not your negro » (Je ne suis pas votre nègre).



Sorti en 2016 sur les écrans, ce documentaire de 93 minutes, qui explore la question raciale aux Etats-Unis, met en scène trois icônes noires liées, brutalement disparues : Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. tous morts assassinés un scénario tiré de l’œuvre inachevée de l’auteur afro-américain James Baldwin.



Ce documentaire qui a déjà été primé à plusieurs reprises, notamment dans les festivals de Berlin, Toronto http://www.icihaiti.com/article-18827-icihaiti-cinema-raoul-peck-a-ete-plebiscite-au-festival-du-film-de-toronto.html Philadelphie, Chicago et Los Angeles http://www.haitilibre.com/article-19471-haiti-cinema-i-am-not-your-negro-de-raoul-peck-meilleur-documentaire-de-l-annee.html recevra-t-il l'ultime consécration à Hollywood ?







Réponse le 26 février prochain lors de la 89ème cérémonie de remise des Oscars, à Hollywood.



S/ iciHaïti