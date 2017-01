iciHaïti - Éducation : Réunion de haut niveau à Buenos-Aires





Eliccel Paul, le Chef de Cabinet du Ministre de l’Éducation Nationale Jean Beauvois Dorsonne, représente Haïti à la Réunion régionale des Ministres de l’Éducation des pays latino-américains et caribéens, qui se déroule les 24 et 25 janvier à Buenos-Aires (Argentine) autour du thème « Éducation et les habiletés du 21e siècle ». La cérémonie d'ouverture s’est tenue au Palais San Martin, siège du Ministère des Affaires Étrangères de l'Argentine.



Ce Sommet de haut niveau met au centre des échanges l’objectif mondial pour l’éducation (ODD 4 2015-2030) qui a pour but d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ; il s’accompagne de sept cibles et de trois modalités de mise en œuvre.



Deux objectifs clés sont attendus à cette réunion : l'adoption d'une déclaration commune des Ministres d'Education de la région sur la stratégie pour avancer vers l'atteinte de l'ODD 4 et l'élaboration d'une feuille de route pour sa mise en œuvre.



IH/ S/ iciHaïti