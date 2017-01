iciHaïti - Post Matthew : Geste généreux des employés de la BEI et du FEI





Suite du passage de l’ouragan Matthew en octobre dernier les personnels de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) s’étaient mobilisés pour venir en aide à Haïti en réunissant 250,000 euros.



Ce montant avait été également réparti entre 5 ONG du Luxembourg : Handicap International, Care, Médecins du Monde, SOS Village d’Enfants Monde, la Croix-Rouge luxembourgeoise et une ONG Allemande « Welthungerhilfe »



Cette semaine, lors d’une cérémonie en présence du conseiller de la Mission Diplomatique d’Haïti auprès de l’Union Européenne, ont été présenté les actions réalisées en Haïti grâce à ces fonds.



IH/ iciHaïti