iciHaïti - Éducation : La Fondation Digicel a déjà construit 170 écoles





Résolument concentré sur son engagement de construire 175 écoles en Haïti, le 18 janvier dernier, la Fondation Digicel a inaugurée sa 170 ème école : l’École Nationale Communautaire de Carrefour Lundi, située à Petit Trou de Nippes, en présence des autorités locales de la Commune et de centaines de riverains.



Grâce à cette nouvelle construction, l’école comprend maintenant 11 nouvelles salles de classes aux normes parasismiques où près de 500 élèves pourront poursuivre leurs études fondamentales dans un environnement plus sécuritaire et adapté à l’apprentissage.



Désormais, plus de 55,000 élèves fréquentent quotidiennement une école construite par la Fondation Digicel Haïti. ils seront près de 60,000 d’ici la fin de ce « programme de construction ».



Rappelons que la Fondation s’était fixée pour mission d’achever la construction de sa 175ème écoles en mars 2017 mais suite aux ravages causés par le passage de l’ouragan Matthew en octobre dernier elle a dû interrompre provisoirement son projet afin de donner priorité aux milliers de victimes et de mettre l’accent sur la réparation de certaines de ses écoles ayant résisté à l’ouragan, mais ayant quand même été endommagées.



IH/ iciHaïti