iciHaïti - Technologie : Le CONATEL enquête le long de la frontière





Suite à des plaintes reçues par la population de la zone frontalière du département du Nord‘Est, particulièrement les habitants de Ouanaminthe et de Belladère http://www.haitilibre.com/article-19837-haiti-avis-plaintes-sur-les-telephones-transferes-en-mode-roaming.html Jean Marie Altéma, le Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) informe que des techniciens du Conseil sont dans ce département depuis le 24 et jusqu’au 27 janvier, pour d'évaluer les services fournis dans la zone frontalière avec la République Dominicaine et contrôler le spectre de radiodiffusion dans la zone.



Le CONATEL réitère sa volonté d'accompagner les opérateurs de service de téléphonie en vue du respect scrupuleux de leurs engagements envers les consommateurs.



IH/ iciHaïti