iciHaïti - Football : Lancement d’un séminaire pour les entraîneurs des gardiens de buts





Mercredi, au Centre FIFA Goal de la Croix-des-Bouquets, le Dr Yves Jean Bart alias « Dadou », Président du Comité Exécutif de la Fédération Haïtienne de Football (FHF) et le Directeur Technique National Wilner Etienne ont procédé au lancement d'un séminaire de trois jours ciblant les entraîneurs des gardiens de buts.



Ce séminaire est animé par le costaricain Claime Plummer, qui est à sa deuxième formation de ce genre en Haïti. 30 stagiaires ont répondu présents à cette formation.



« Dadou » en a profité pour annoncer la venue de certaines des anciennes gloires du football de 1974 : Mario Léandre, Ernst Jean Joseph, Guy François et Phillipe Vorbe qui sont arrivées accompagnés de Manno Georges et du journaliste Pierre Manigat Junior.



Par ailleurs, les anciens, Philippe Vorbe, ambassadeur du football Haïtien en tête, ont eu un échange très fructueux avec les joueurs U-20 en qui est placé l'espoir d'une 3e participation haïtienne à une phase finale de coupe du monde de la FIFA http://www.haitilibre.com/article-19882-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-connaissent-enfin-leur-adversaire-en-barrages.html après les seniors en 1974 et la U-17 en 2007 en attendant bien sûr la U-17 qui a aussi rendez-vous cette année en championnat CONCACAF qualificatif pour la coupe du monde India 2017.



