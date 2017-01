iciHaïti - Éducation : Le lycée Jacques Roumain fête ses 10 ans





Le lycée Jacques Roumain, [1,300 élèves en 2 vacations], situé à « Grand-Ravin » (Martissant), aura dix ans en octobre prochain. En cette occasion, la Direction de cette école publique, née sous l’Administration de l’ex-ministre Gabriel Bien-Aimé en 2007, a tenu à organiser un ensemble d’activités parascolaires qui se dérouleront jusqu’au 6 juin 2017. Exposition de photos, d’œuvres artistiques des élèves, conférences-débats centrées sur le littérateur Jacques Roumain, visite de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), de l’asile communale, de la prison civile de Pétion-ville sont autant d’activités qui figure au programme de cette célébration.



Il s’agit, selon le Directeur de l’école, Jean Fequiere Léonard d’activités à caractère éducatif, social et culturel qui rentrent dans le cadre de la mission de l’établissement en profitant pour faire éloge de son établissement fier de ses performances au cours de ces trois dernières années : 93% de réussite au bac et 80% à la 9e AF.



« Le lycée Jacques Roumain peut s’enorgueillir de se retrouver au rang des lycées de référence en termes de discipline et de résultats », s’est réjouit son Directeur.



Pour cette année, l’établissement compte un effectif de 1,300 élèves en deux vacations (matin et soir), informe le directeur Léonard, lequel renouvelle sa détermination à bien conduire la barque du lycée afin de pouvoir mieux orienter les jeunes en dépit des difficultés.



IH/ iciHaïti