iciHaïti - Social : Des élèves font don de leur sang





Jeudi au Lycée Alexandre Pétion, le Jeune Ministre de la Santé publique, Jeeph Sergilles du Gouvernement Jeunesse d'Haïti (GJH), en partenariat avec le Programme National de Transfusion Sanguine, « Global Shappers » et « Brand Your Waithood », a organisé avec l'appui de la Fondation Joël Lorquet, une Journée de don de sang sur le thème « Une goutte de sang pour sauver une vie »



Afin de palier au manque de poches de sang en Haïti, une trentaine d'élèves du lycée Alexandre Pétion, ont donné leur sang au cours de cette journée de collecte de sang organisée au profit de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH). Cette disponibilité de produits sanguins, selon le Jeune ministre Sergilles, va permettre d’augmenter les réserves de la banque de transfusion sanguine de la CRH et favorisera le maintien en vie de nombreuses personnes au pays.



IH/ iciHaïti