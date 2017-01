iciHaïti - Social : Défaillances du système d’État civil haïtien





Cette semaine, Anghie Lee Gardy Petit du Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), a déploré au cours un atelier d'échanges autour du thème « Migration et état civil » l’inaccessibilité des bureaux d’État civil et le manque de matériels pour offrir un service adéquat, l’irresponsabilité des autorités compétentes et le manque de sensibilisation de la population sur l’importance des documents d’État civil.



Elle a également dénoncé les défaillances du système d’État civil haïtien qui font qu’aujourd’hui plusieurs milliers d'Haïtiens dans le pays n'ont pas accès à leur acte de naissance, sans compter ceux vivant notamment en République Dominicaine qui sont confrontés à la même situation et sont dans l'impossibilité de régulariser leur situation migratoire en République voisine.



« Selon les données de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) compilées en partenariat avec le GARR et d’autres organisations, sur un total de 162,452 personnes qui ont traversé la frontière de juin 2015 à décembre 2016 (déportés ou de retour volontaires) 106,872 ont déclaré n’avoir en leur possession aucun document d'identification officiel. »



IH/ iciHaïti