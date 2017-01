iciHaïti - Choléra : Contribution financière de l'Inde





Le Premier secrétaire de la Mission permanente de l'Inde auprès de l'ONU Ashish Sinha a remis un chèque de 100,000 dollars pour le Fonds d'affectation spéciale multi-partenaires de l'ONU pour la lutte contre le choléra en Haïti.



Rappelons que début décembre 2016, les Nations Unies ont annoncé un plan pour aider les familles des victimes et améliorer l'accès aux soins et aux traitements à court terme et à construire des systèmes d'eau, d'assainissement et de santé à moyen et long terme, avec l'espoir de mobiliser 400 millions de dollars sur deux ans.



Mais les donations des pays se font rares et modestes et l’ONU peine a collecter les fonds. Le Dr. Nabarro, Conseiller spécial de l'ONU sur le programme de développement a déclaré « L'argent reste un problème sérieux [...] Je n'ai jamais eu autant de mal à réunir de l'argent » tout en affirmant ne pas être découragé et avoir bon espoir que plus de pays contribueraient au fonds dans les prochains mois...



IH/ iciHaïti