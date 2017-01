iciHaïti - Éducation : Michel Martelly, conférencier à la Claflin University





Jeudi 2 février prochain, l'ex Président d’Haïti Michel Martelly (14 mai 2011 - 7 février 2016), accompagné de son épouse Sophia, fera une visite historique à la « Claflin University » en Caroline du Sud (USA) dans le cadre du programme « Visionary Leader in Residence » (Leader Visionnaire en Résidence) de l'université, pour discuter des enjeux en Haïti ainsi que des opportunités pour le corps professoral, le personnel et la participation des étudiants.



Michel Martelly donnera une conférence à 11h00 du matin à un groupe d'étudiants de deuxième année dans le Centre des Beaux-Arts William V. Middleton. Il participera également à deux tables rondes distinctes au Musée Arthur Rose. La première débutera à 14h00 avec le corps professoral et le personnel et la deuxième à 15h15 avec des étudiants.



Le « Columbia World Affairs Council » et le Congressman James Clyburn co-organisera une réception pour le couple Martelly à 17h30 au « Columbia Marriott Hôtel ».



IH/ iciHaïti