iciHaïti - Pétion-ville : Lancement du championnat inter scolaire 2017





Vendredi, après Jacmel http://www.haitilibre.com/article-19884-haiti-sports-lancement-du-championnat-inter-scolaire-2017.html Abel Nazaire le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, accompagné du Député de Pétion-ville, Jerry Tardieu, du Secrétaire d'État à la Formation Professionnelle, Jean David Genesté et du Directeur Départemental de l'Ouest du ministère, Emmanuel Eliassaint a lancé à Pétion-ville le championnat inter-scolaire



La cérémonie a débuté par l'hymne national chanté par deux élèves du Collège français et repris en cœur par les élèves des différentes écoles et les officiels. Puis ont défilé depuis la Place St Pierre jusqu'au Parc Ste Thérèse sous les regards nombreux des passants : fanfare en tête, les délégations de 20 écoles, les entraîneurs, moniteurs, membres du Comité d'organisation, arbitres, Directeurs d'établissements scolaires etc...



Dans ses propos de circonstance le Ministre Nazaire a exprimé sa conviction qu’une jeunesse forte et responsable représente une richesse pour contribuer au développement de notre pays.



De son côté, le député Tardieu a applaudi le travail réalisé par le Ministère et encouragé la pratique du sport, qui contribue selon-lui, à créer un esprit de solidarité et d'harmonie entre les jeunes.



IH/ iciHaïti