iciHaïti - Social : Premier anniversaire de la Fondation Dr Louis G. Lamothe





Mardi 31 janvier à l'hôtel El Rancho, la Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL), lancée le 15 Janvier 2016 par l'ancien Premier Ministre Laurent Lamothe http://www.haitilibre.com/article-16070-haiti-social-laurent-lamothe-cree-une-fondation-pour-lutter-contre-la-pauvrete-et-l-exclusion-en-haiti.html en reconnaissance de l'engagement de son défunt père, commémorera sa première année de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Haïti.



Principales actions conduites par la FLGL avec la communauté de Panyol, pour la transformation de cette localité de la troisième section communale de Kenscoff :



La construction d'une piste agricole en partenariat avec la Fondation Digicel http://www.haitilibre.com/article-18190-haiti-social-suivi-des-travaux-de-la-route-agricole-furcy-a-nan-panyol.html



Une campagne de reforestation et de reboisement http://www.icihaiti.com/article-16674-icihaitienvironnement-les-fondations-lg-lamothe-et-seguin-se-mobilisent.html



L'Éducation intelligente à Panyol http://www.haitilibre.com/article-18237-haiti-education-vers-une-ecole-verte-a-panyol.html



La fin de l'analphabétisme à Panyol d'ici décembre 2017 avec l’appui de la Secrétairerie d'État à l' Alphabétisation et de la Brigade Éducative Cubaine. 8 classes d'alphabétisation sont déjà opérationnelles à Panyol depuis septembre 2016 avec plus de 200 apprenants adultes http://www.icihaiti.com/article-18444-icihaiti-education-j-9-du-debut-de-la-campagne-d-alphabetisation-a-panyol.html



L’agriculture intelligente qui encourage la connexion entre les planteurs de Panyol et Giant Super Market et la formation des responsables des planteurs de Panyol en entreprenariat agricole http://www.haitilibre.com/article-16663-haiti-agriculture-projet-de-500-000-dollars-americains-a-nan-panyol.html http://www.haitilibre.com/article-17239-haiti-agriculture-la-fondation-louis-g-lamothe-au-secours-du-cafe-haitien.html http://www.icihaiti.com/article-16838-icihaiti-agriculture-vers-le-developpement-de-la-filiere-sisal-a-panyol.html



Pour l'année 2017, les perspectives suivantes ont été adoptées au septième Conseil d’ Administration de la FLGL : Reconstruction du Centre de Formation Classique de Panyol ; Réhabilitation du village des pêcheurs et Reconstruction d'une école à Anse du Clerc ; Renforcement de l'Éducation intelligente ; Renforcement de l'Agriculture intelligente ; Renforcement de la campagne de reforestation à Panyol et création de différentes cellules de réservoirs de pensées afin de produire des réflexions sur les enjeux sociaux et économiques d'Haïti.



Pour faire un don à la Fondation : http://fondationlgl.org/



