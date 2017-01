iciHaïti - RD : 4 haïtiens arrêtés pour trafic de stupéfiant





Vendredi vers 2 heures du matin, la Direction Centrale des Stupéfiants (DICAN) de la République Dominicaine a procédé dans le parking d'un hôtel à Villas Agricolas (Nord de Santo-Domingo), à l'arrestation de 4 haïtiens et d’un dominicain, qui avaient en leur possession 28 paquets de marijuana, pesant environ 142 livres.



Les haïtiens sont Jean Baptiste, John Christop, Joseph Benjamín, résidents de Capotillo et Hebreaux Sanon, résident en Haïti et son chauffeur dominicain Luis Manuel Hidalgo Gómez.



Jean Baptiste, John Christop et Joseph Benjamín ont été arrêté alors qu’il se trouvait dans un camion Chevrolet, blanc, plaque haïtienne TMO5469 en stationnement dans lequel ont été trouvé 19 paquets de marijuana alors qu’Hebreaux Sanon et son chauffeur dominicain ont été arrêté dans une voiture Nissan, grise, plaque A-451651, dans laquelle a été trouvée 9 paquets de marijuana.



SL/ iciHaïti