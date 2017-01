iciHaïti - Diplomatie : Attentat au Québec, réactions d'Haïti





« L'Ambassade d'Haïti au Canada a appris avec autant d'indignation que de profonde tristesse, la nouvelle renversante de l'attentat meurtrier perpétré dimanche soir, contre une mosquée de la ville de Québec.



La Mission réprouve avec force cet acte odieux et joint sa voix à celles, nombreuses qui, de partout dans le monde s`élèvent pour condamner cette tuerie inutile qui plonge dans le deuil des familles innocentes et, partant, la communauté musulmane toute entière du Québec et du Canada.



L'Ambassade d'Haïti renouvelle sa solidarité à la population musulmane, si cruellement affectée et la prie d'accepter ses sincères condoléances. »



Par ailleurs le Président élu Jovenel Moïse a également réagit à cet attentat et déclaré « Je condamne avec fermeté le lâche attentat contre une Mosquée au Québec. J'exprime le plein soutien d'Haïti au peuple Québécois. »



IH/ iciHaïti