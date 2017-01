iciHaïti - Justice : Inauguration de la Prison Civile de Hinche





Lundi, Camille Jr. Edouard, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique a procédé à l'inauguration de la nouvelle prison civile de Hinche d’une capacité de 250 détenus.



Rappelons que le construction de la nouvelle prison de Hinche est un projet de l'État haïtien inscrit dans le plan de développement stratégique 2007-2012 de la DAP qui avait pour objectif de doter la ville de Hinche d'une prison moderne qui répond plus ou moins aux normes internationales en matière de détention.



Débuté en 2008 le projet a été arrêté en 2010 en raison du séisme. La première phase qui a coûté près de 17 millions de gourdes a été financé par le Trésor Public. Le projet a finalement pu reprendre en 2016 grâce à l'Ambassade américaine qui à travers le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois (INL) et l'UNOPS (United Nations Office for Project Services), qui a financé le projet à hauteur de plus de 47 millions de gourdes.



Le centre pénitencier situé rue de la lumière, comprend sur une superficie totale de 2,329 m2 ; un bloc administratif avec un dispensaire et un atelier de formation ; un bloc de détention avec une trentaine de cellules pouvant accueillir 8 détenus ; une cours de récréation et un bloc sanitaire.



IH/ iciHaïti