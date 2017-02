iciHaïti - Port-au-Prince : Membres du Comité Organisateur du Carnaval 2017





L'Administration Communale de Port-au-Prince a dévoilé en début de semaine la composition du Comité chargé de l’organisation des festivités carnavalesques dans la capitale les 26,27 et 28 février 2017.



Membres du Comité :

Stefan Malebranche : Président ;

Mme Yanick G. Louis : Vice-présidente ;

Herald Morisseau : Trésorier ;

Mme Anne-René Louis : Trésorière adjointe ;

Conseillers : M. Jean Bony Denis, Vladimir Gédé, Philippe Saint-Louis, Lesly Morailles, Ralph Allen et Mme Marguerite Rigaud ;

Porte-paroles : Jean Junior Dorcin alias « Junior Rigolo » et Michel Ange Saint-Paul alias « Mike On Da Mic »



Le Maire Ralph Youri Chevry a réitéré sa volonté de faire du Carnaval de Port-au-Prince un véritable succès populaire avec une mise en valeur de nos produits culturels et artistiques.



Rappelons qu’aux même date se tiendra le Carnaval National 2017 dans la ville des Cayes selon la décision du Président élu Jovenel Moïse http://www.haitilibre.com/article-19883-haiti-culture-le-carnaval-national-2017-se-deroulera-dans-la-ville-des-cayes.html



IH/ iciHaïti