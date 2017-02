iciHaïti - Économie : Lancement de la plateforme en ligne «BOOST»





Jeudi 2 février au Karibe Convention Center, Yves Romain Bastien, le Ministre de l'Économie et des Finances (MEF) et la représentante de la Banque Mondiale, Mary Barton-Dock procèderont au lancement officiel de la plateforme en ligne de Budget ouvert « BOOST ».



BOOST est le nouveau portail ouvert de budget, développé en collaboration avec la Banque Mondiale, marquant ainsi une nouvelle étape dans la modernisation en cours de la gestion des finances publiques en Haïti. Cet outil va permettre aux personnes concernées dans le cadre de leur travail (Cour des comptes, parlementaires, étudiants, chercheurs, Société civile, média...) d’accéder à l’information budgétaire en vue entre autre de mieux informer le public



Le Portail du Budget contient des données budgétaires exhaustives relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de l'État depuis l’année fiscale 2006-2007. Ce Portail sera accessible depuis le site web du Ministère. Soulignons qu’actuellement 24 pays ont une plateforme « BOOST » de la Banque Mondiale



IH/ iciHaïti