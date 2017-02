iciHaïti - Barrage Gold Cup 2017 : Dates des matches contre le Nicaragua





La Fédération Haïtienne de Football (FHF) informe avoir reçu mardi une correspondance de la CONCACAF, confirmant que les matches éliminatoires de la Gold Cup 2017 contre le Nicaragua, aller et retour (à domicile et à l'extérieur), ont été fixés durant la période FIFA au vendredi 24 et mardi 28 mars prochains.



Jeudi 3 février à midi (heure d’Haïti), un tirage au sort sera diffusé sur Facebook en direct qui déterminera l'ordre des 2 matches à Port-au-Prince et à Managua ; les deux Associations Nationales auront jusqu'au 10 février pour communiquer le stade et l'heure du coup d'envoi, que la CONCACAF se réserve le droit d'accepter ou de refuser.



La 14ème édition de la Gold Cup aura lieu aux États-Unis du 7 au 26 juillet avec la participation de 12 pays dont 11 sont déjà connus, il reste a connaître qui sera le 12e participant : Haïti ou le Nicaragua.



Liste des participants : États-Unis, Mexique, Canada (Amérique du Nord) - Honduras, Panama ,Costa Rica, El Salvador (UNCAF) - Jamaïque, Curaçao, Guyanne Française, Guadeloupe (CFU).



BF/ iciHaïti