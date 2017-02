iciHaïti - Santiago : Fusillade, un enfant haïtien tué par une balle perdue





Mardi soir, John Dexit, un enfants haïtien âgé de 12 ans et deux autre personnes : José Antonio Ceballos, (25 ans) et Johanna Espinal Rodríguez, (38 ans) ont été tués dans le quartier Cerro de Papatín, secteur Bella Vista, au Sud de Santiago en République Dominicaine lors d’un échange de tirs entre Gangs rivaux qui se mènent une guerre pour le contrôle de la distribution de stupéfiant dans cette zone.



Le Colonel Juan Guzmán Badía, Porte-parole de la Direction Cibao Central de la Police Nationale Dominicaine basée à Santiago, a expliqué que l’enfant haïtien qui a été touché par une balle perdue alors qu’il se trouvait devant un commerce de restauration rapide dans lequel il travaillait et que les deux adultes abattus étaient des trafiquants de drogue dans la région, bien connu des services de police. Les corps ont été envoyés à l'Institut national des sciences judiciaires de cette ville.



Les témoins ont indiqué que les tireurs étaient à bord d’un véhicule quant ils ont ouvert le feu.



IH/ iciHaïti